Eleme2022 (ForestaMe), De Domenico risponde a Previti e rilancia: “mente anche su I-hub”

Il candidato sindaco del centrosinistra, Franco De Domenico, risponde ancora all’ex Vicesindaca Carlotta Previti, stavolta però probabilmente con l’intenzione di chiudere la polemica sul progetto ForestaMe (si legga qui):

«Ancora su ForestaMe e sull’ex assessora, dopo la sua ulteriore precisazione:

Non ho ghostwriter, ma soprattutto non ho il tempo di continuare questi botta e risposta che rasentano il ridicolo (evidentemente brucia ancora la mancata designazione a candidato sindaco) perché ho cose più importanti di cui occuparmi. Confermo quanto detto anzi lo moltiplico per 8, tante quante sono le proposte di progetto previste. Se la Previti vuole continuare ad affermare che ci sono i fondi per ForestaME faccia pure.

Dice pure che ha 71 milioni per la realizzazione dell’I-HUB ma in realtà esiste solo un’ammissione a finanziamento per meno di 19.

I cittadini meritano onestà e trasparenza non ridicole speculazioni».

