Eleme2022, Francesco Greco chiude la campagna per il I quartiere con De Domenico, artisti e musica

di Michele Bruno – Si è svolta ieri sera, dalle 18 in poi, la serata conclusiva della campagna elettorale del candidato alla I Circoscrizione per il centrosinistra, Francesco Greco, nello spazio antistante il Bar Suaria di Galati Marina, suo villaggio di origine e residenza.

La serata è stata organizzata come momento ricreativo in cui dare spazio in particolare a giovani ed emergenti artisti messinesi, sia nell’ambito delle arti visive (in particolare la fotografia), sia della musica. Una piccola mostra fotografica è stata allestita in una zona dello spazio aperto dedicato ai clienti del bar, con i lavori degli artisti Giuseppe Melfa, Alessia Iraci e “Come ti pare”. Alla fine della serata invece il momento musicale con il cantautore “Novo” (Alessandro Capurro), Gesué Pagano, che ha fatto ballare i presenti, e le brillanti voci di Annalaura Princiotto e Giuliana Triscari.

All’inizio dell’evento sono state dedicate attività ai più piccini, con carta e pennelli colorati e la lettura di racconti divertenti da parte dell’ex assessore Daniele Ialacqua e del candidato alla III Circoscrizione, il giornalista Tonino Cafeo, che hanno rallegrato i bimbi. L’iniziativa è stata ideata dalla lista Coalizione Civica per Messina, ha spiegato Mariella Valbruzzi, candidata al Consiglio Comunale, “per proporre un modo di riappropriarsi degli spazi della Città”.

E’ stata offerta anche una focacciata, ma ci sono stati anche momenti di riflessione. Ad esempio un momento di dibattito tra Greco e il candidato al Consiglio Comunale Nicola Venuto, in cui si è trattato di rendere Galati e i villaggi della zona sud a misura d’uomo, limitando l’uso dell’auto e la sosta. Il candidato presidente ha espresso la sua idea che “la politica deve essere visione, anche al quartiere bisogna dire basta all’ordinaria amministrazione e proporre una mobilità sostenibile, inquinando meno con il sostegno di ATM, che deve fornire non solo bus e navette, ma anche bici e monopattini elettrici in modalità sharing”.

Poi il vero e proprio comizio, durante il quale con i propri interventi i deputati Francesco D’Uva e Antonio De Luca, la Vicesindaca Valentina Zafarana, l’assessora designata Cristina Cannistrà, l’assessore designato Andrea Argento e la senatrice Antonella Papiro hanno sostenuto le lodi e le qualità di Greco.

D’Uva lo ha definito “una persona che ha sempre pensato al territorio sin da giovane” ed a lui ha fatto eco Zafarana: “Ciccio ha un senso di attaccamento al territorio notevole, lo ha percorso tutto e non solo in questa campagna elettorale, ma da sempre. Ha sempre avuto il senso di responsabilità di un 60enne – ha scherzato – nonostante la giovane età. Da anni parla dei torrenti della zona sud e delle discariche che sono diventati, di decentramento…”.

Molto vibrante anche l’intervento di De Luca: “Ciccio è alle volte provocatorio, come quando ha portato la sabbia dei torrenti al Commissario Santoro, ma lo fa perché ci mette la faccia e tiene ai villaggi, e noi su Ciccio ci mettiamo la mano sul fuoco, se vince il primo rompicoglioni di Greco sarò io, non lo lascerò in pace finché non farà ciò che ha promesso”

I candidati consiglieri comunali Maria Franzò, Mariella Valbruzzi, Nicola Venuto, hanno portato il sostegno di Coalizione Civica al candidato presidente. Presente anche il consigliere comunale PD Gaetano Gennaro. Valbruzzi ha raccontato: “Ciccio lo ho conosciuto che era piccolo e testardo, ho subito capito che aveva del valore. E’ un ragazzo dotato di grande coerenza e guidato dall’entusiasmo nel suo impegno”.

Greco ha voluto sul palco anche i suoi compagni di battaglia Salvatore Maressa e Giulia Ingegneri. Quest’ultima come Presidente del Comitato Salviamo Galati Marina ha condiviso con lui le battaglie per la salvaguardia e il recupero della costa del paese, che hanno portato alla posa dei pennelli protettivi.

Ingegneri su Ciccio ha detto: “a volte è molto pressante, ma perché ha degli obiettivi e vuole raggiungerli” e sui lavori ha spiegato: “se si stanno concludendo è grazie a noi, sono forse presuntuosa, ma visto ciò che abbiamo fatto assieme anche a lui, fidiamoci di Francesco”.

Greco ha allora incitato i presenti: “io non sono candidato, noi siamo candidati. Dobbiamo mandare a casa anni di mala politica che si è disinteressata dei villaggi, che devono tornare ad essere protagonisti. I miei avversari fanno politica da anni, questa coalizione ha dato voce al rinnovamento con un giovane candidato presidente, ed è l’espressione del cambiamento”.

Ad un certo punto, con il suo camper con cui gira per il territorio, è giunto il candidato sindaco Franco De Domenico, assieme all’assessore designato alla tutela delle coste Nanni Randazzo, che si è impegnato ad occuparsi della questione dell’erosione costiera al sud.

Greco ne ha lodato le capacità: “abbiamo in questa squadra persone valide che hanno reali competenze da spendere”, quelle che per De Domenico “mancano alla precedente amministrazione e agli altri avversari”, oltre alla passione politica “che manca a loro perché sono uniti dagli interessi”.

