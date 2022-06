Eleme2022, Basile Sindaco: trionfa Cateno

di Michele Bruno – Federico Basile Sindaco di Messina. Dopo 91 sezioni scrutinate, nonostante ne manchino ancora tante per arrivare al numero di 253, si attesta al 44,87% il dato, corroborato nelle indicazioni principali dalle proiezioni dei diversi comitati elettorali dei vari candidati sindaco.

Supera quindi la soglia del 40% che segna la vittoria al primo turno, senza ballottaggio. Delusione per Maurizio Croce che sembra lanciato per il secondo posto con il 27,54%, e per Franco De Domenico, terzo al 23,57%.

Staccatissimi al 2,23% e all’1,78% Salvatore Totaro e Gino Sturniolo.

Festeggia l’ex Sindaco Cateno De Luca in Piazza Duomo con il suo futuro Sindaco Federico Basile.

Dopo un lungo monologo-show dell’ex primo cittadino, durante il quale dal palco è stata lanciata la “faciulina”, il neo-eletto Sindaco, ha salutato gli elettori e li ha invitati a domenica prossima.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it