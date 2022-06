Eleme2022, nessuna nuova notizia oggi dai seggi, si riparte domani

di Michele Bruno – Anche oggi Messinaora.it ha seguito gli spogli elettorali in diretta dai propri studi (qui), tuttavia sono state poche le notizie degne di nota. Questo perché tutto è fermo a 181 sezioni scrutinate su 253, con aggiornamento completo per i candidati sindaco e per le percentuali dei voti alle liste.

E’ invece ancora più indietro il dato riguardante i voti di preferenza ai candidati al Consiglio Comunale, con 37 sezioni conteggiate sul totale.

Anche per il voto dei candidati alla presidenza delle circoscrizioni e i candidati consiglieri bisognerà ancora attendere (qui i dati dal portale elettorale del Comune).

Il Comune di Messina ha avvertito oggi che il problema principale è che “per 73 sezioni rispetto alle 253 totali il dato elettorale comunicato dai Presidenti dei relativi seggi risulta squadrato, cioè disallineato tra il numero dei votanti ed i voti espressi.

Pertanto non è utilizzabile, ai fini della trasmissione alla Prefettura, prima della necessaria verifica da parte dell’Ufficio Centrale, che si è insediato oggi alle 14 e si riunirà domani, mercoledì 15, alle ore 9. Per completezza d’informazione il Comune di Messina comunica che i plichi elettorali di tutte le sezioni dell’Ente stesso sono stati consegnati”.

Dunque si dovrà attendere domani per dati più chiari, ed ecco il motivo dell’attesa di oggi. Tuttavia non è chiaro perché anche riguardo alle preferenze di lista si sia fermi. Solo per 37 delle 180 sezioni valide sono stati trasmessi dati sul sito del Comune. Cercheremo di chiedere domattina spiegazioni ai servizi informativi del Comune per capire cosa è accaduto.

