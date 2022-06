Eleme2022, Consiglio Comunale: chi al momento è dentro, chi fuori

di Michele Bruno – Secondo l’interpretazione della norma elettorale data dal magistrato Corrado Bonazinga che presiede l’Ufficio elettorale del Comune di Messina, Federico Basile e le sue liste hanno superato il 40% dei voti espressi, ed in questo modo hanno il premio di maggioranza.

Secondo i nostri calcoli, 16 sono i consiglieri di maggioranza a sostegno della futura amministrazione Basile e che con molta probabilità eleggeranno Cateno De Luca Presidente del Consiglio Comunale. 12 i consiglieri di opposizione, 5 di centrosinistra e 7 di centrodestra. Di queste liste, una dovrà lasciare spazio al candidato Sindaco arrivato secondo, cioè Maurizio Croce, che però ha già espresso la sua volontà di non voler fare il consigliere comunale.

Dunque, secondo i dati che abbiamo al momento, andando anche oltre i dati forniti dal Comune di Messina, avremmo:

2 consiglieri del Partito Democratico: al momento Felice Calabrò e Antonella Russo, ma ancora in lizza sono Biagio Bonfiglio e Gaetano Gennaro.

3 consiglieri della lista Franco De Domenico Sindaco: Alessandro Russo, Cettina Buonocore, e per un posto Giovanni Caruso, Massimo Rizzo e Nino Ferrera.

1 consigliere di Forza Italia: Nicoletta D’Angelo.

3 consiglieri di Ora Sicilia: Erika Vaccarino, Giandomenico La Fauci, Ugo Zante (non ce la fa Ciliberto).

3 consiglieri di Fratelli d’Italia: Dario Carbone, Pasquale Currò, Libero Gioveni, non ce la fanno Maria Paola Campisi e Salvatore Ragno.

9 consiglieri alla lista Basile Sindaco: Alessandro De Leo, Serena Giannetto, Rosaria Rita di Ciuccio, Giuseppe Busà, Nello Pergolizzi, Cosimo Oteri, Antonella Feminò, Giulia Restuccia, Pippo Trischitta. Sembrano fuori per ora Ciccio Cipolla, Rosaria D’Arrigo e Giuseppe Schepis. Chiaramente abbiamo escluso gli ottimi risultati degli ex assessori e dell’assessora designata Liliana Cannata che però lasceranno quasi certamente per dare spazio agli altri candidati, in quanto faranno parte della Giunta Basile.

4 a Con De Luca per Basile Sindaco: Cateno De Luca, Salvatore Papa, Emilia Rotondo, Raffaele Rinaldo, appena fuori (ancora in gioco) Salvo Caruso e Alessandro Brigandì.

3 alla Lega – Prima L’Italia: Mirko Cantello, Amalia Centofanti, Giuseppe Villari.

Sono ancora dati parziali, soprattutto quelli delle liste legate al prossimo Sindaco, che sono le più variabili. Ma inizia a delinearsi il nuovo Consiglio Comunale.

