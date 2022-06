Giustizia europea, seminario con i membri dell’EPPO per i Carabinieri di Sicilia e Calabria

Nell’Aula Magna del ‘ Forte S.Salvatore ’ (sito all’interno del Comando Supporto Logistico della Marina Militare di Messina) , si è tenuto un seminario rivolto all’Arma dei Carabinieri con tutti i Comandanti Provinciali dei Carabinieri e i Comandanti dei Nuclei Investigativi di Sicilia e Calabria.

Relatori d’eccezione i Procuratori Europei di Palermo (Dott. Calogero FERRARA e Amelia LUISE) e il Procuratore della Repubblica di Messina (Dott. Maurizio DE LUCIA).

L’incontro, introdotto dal Gen. C.A. Riccardo GALLETTA , Comandante Interregionale Carabinieri ‘Culqualber’, ha riguardato alcuni reati che interessano l’EPPO, La Procura europea (EPPO) ovvero un organismo indipendente dell’Unione europea incaricato di indagare, perseguire e portare in giudizio i reati che ledono gli interessi finanziari dell’UE, quali: i particolare frodi. corruzione. Riciclaggio. L’ organismo, attivo da circa un anno, riveste una particolare importanza anche in attesa dell’arrivo dei fondi del Pnrr che potrebbero ingolosire la criminalità organizzata, ma anche per le competenze in merito a tutte quelle indagini sui fondi europei comprese quelle sulle truffe agricole.

