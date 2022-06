ACR Messina: primo incontro positivo tra Basile e Sciotto

di Umberto Frassica – Oggi è andato in scena a Palazzo Zanca un confronto tra il nuovo sindaco Federico Basile e il vice Francesco Gallo, il Presidente dell’Acr Messina Pietro Sciotto e il dg Lello Manfredi.

Argomento di discussione il futuro della società calcistica, da settimane in vendita e senza, al momento, acquirenti.

L’amministrazione si è mostrata disponibile nei confronti di Sciotto per l’iscrizione dell’ACR al prossimo campionato di serie C, ma ancora non è stato trovato nessun accordo.

Il neosindaco Basile ha voluto sottolineare come per l’amministrazione sia molto importante risolvere la questione, in quanto considera il calcio un elemento fondamentale per la città di Messina.

Il nodo da sciogliere, ha spiegato il patron della società giallorossa, riguarda la gestione degli impianti e degli sponsor.

Ha chiarito come non sia un problema l’aspetto economico, ma se vengono a mancare entrate, strutture e sponsor non c’è futuro per l’ACR Messina.

Sciotto non chiede altro che la partecipazione di tutti, riportando come durante tutto il campionato ci siano stati solo 17mila spettatori.

C’è molta intesa da entrambe le parti e una risposta è attesa già nella giornata di domani, quando si dovrebbe cominciare a delineare il futuro della prima squadra della città di Messina.

Ha preso parte al confronto anche il neo consigliere Dario Carbone, il quale ha consegnato al presidente Sciotto un elenco di firme dei tifosi disposti a partecipare a un’iniziativa di crowdfunding per sostenere la società.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it