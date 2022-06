Da Messina e Milano: ancora qualche giorno per vedere “Home is…lo spazio di un sogno” di Giulia Drogo

Nuova tappa a Milano per l’esposizione delle opere del progetto “Home is… Lo spazio di un sogno” di Giulia Drogo, dopo l’allestimento curato a Messina nel mese di aprile da Mamy Costa, presso lo spazio Macos.

Un nuovo allestimento in mostra, questa volta realizzato sull’installazione, sempre firmata da Giulia Drogo, dello spettacolo “A te e famiglia”, andato in scena il 13 giugno in apertura del “Milano Fringe Festival 2022”.

I contenuti del lavoro teatrale, ovvero il racconto di storie familiari che hanno per protagonisti adolescenti impegnati in un percorso di messa in prova con la giustizia, sono diventati il punto di partenza per Giulia Drogo ed Elena Nassi, scenografe e curatrici delle illustrazioni, per sviluppare l’idea di un cerchio magico di case, simbolo delle generazioni che si susseguono e al contempo contenitori di storie, ricordi, relazioni ed esperienze. Case per nascondersi e ritrovarsi, spazi habitat per coltivare utopie, sguardi e slanci sul futuro, incontrare alterità culturali, alla scoperta di nuove combinazioni e opportunità del nostro esistere.

Il progetto “Home is…Lo spazio di un sogno” è ideato e realizzato da Giulia Drogo, architetto e scenografa, incentrato sullo “spazio casa” come luogo simbolo attraverso cui leggere e raccontare le trasformazioni del nostro presente.

In esposizione presso la libreria Punto Einaudi Milano – Orti Letterari dal 15 al 21giugno 2022

ORARI:

Da lunedì a venerdì

9.30 – 13.30

14.30 – 19.30

Sabato

10.00 – 19.30

Domenica chiuso

