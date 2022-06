Spiaggia naturista Rasocolmo, divelto il cartello: la denuncia di Rosario Duca

«Il cartello posto ieri dal Comune indicante la presenza di naturisti in località spiaggia Rasocolmo è stato oggi divelto.

Se c’è chi pensa che con questi gesti, che valuteremo nelle sedi opportune se essere intimidatorie, fermano il diritto dei e delle cittadini messines* ad esercitare il diritto al naturismo, hanno fatto male i conti. In quella spiaggia si fa naturismo da mezzo secolo e non ci lasceremo intimidire da chi pensa di negare diritti.

Abbiamo già inviato PEC al Sindaco perché ripristini il tutto e domani presenteremo denuncia in autotutela contro ignoti a salvaguardia dell’incolumità di chiunque frequenti quel luogo. I diritti o sono per tutt* o chiamasi privilegi. E noi non permetteremo a nessuno di calpestare i diritti di chicchessia».

Lo scrive in una nota il Presidente di Arcigay Makwan Messina, Rosario Duca.

