Hub in Fiera in chiusura. Scontro tra ASP, Commissario e Cisl

A schierarsi contro la chiusura dell’hub, divenuta struttura di riferimento dell’intero territorio, già il come riportato da Il Sicilia : “Mi chiedo perché chiudere un hub vaccinale che da solo fa ildi tutti gli altri centri a Messina. Per non parlare dell’andamento dei contagi. Ho proposto, ma a quanto pare c’è una volontà che va verso un’altra direzione: quella di chiudere, nonostante i risultati che ancora oggi facciamo”.

Anche la Cisl Messina si è pronunciata definendo la scelta dei vertici Asp una scelta miope: “Proprio ora che i contagi aumentano e che, probabilmente, ci sarà necessità di un nuovo ciclo vaccinale per proteggere i cittadini – dichiara Antonino Alibrandi, segretario generale – si smantella quello che si era costruito e che funzionava bene. Tutto questo mentre negli ospedali non vengono più somministrati i vaccini ai soggetti allergici o fragili“. Senza dimenticare l’impatto lavorativo: “la chiusura dell’hub inciderà su tutti quei posti di lavoro e quelle professionalità che, in piena emergenza, si è dimostrato sono necessari per la prevenzione e la salute dei cittadini. Vorremmo capire – conclude Alibrandi – che ne sarà di questi lavoratori“.