Ethereum, Cardano & Co.: come investire con l’exchange italiano Cryptosmart

Le criptovalute, il denaro digitale con cui effettuare acquisti e operazioni finanziarie online, sono il trend del momento. Mentre i pagamenti con le valute tradizionali sono gestiti da intermediari come possono essere le banche quelli effettuati con le criptovalute non prevedono alcun intermediario: ogni scambio avviene tramite software freeware e nessuno guadagna dalla transazione.

Il termine criptovaluta è composto dalla combinazione dei termini “crittografia” e “valuta”. La crittografia si basa su complessi algoritmi matematici per rendere illeggibile/incomprensibile un’informazione, proteggendola da terzi e da malintenzionati. Quando viene applicata al denaro online, allo scopo di proteggerlo, si parla di criptovalute. La mancanza di una gestione centralizzata rende possibile effettuare scambi in tutto il mondo senza necessità di aprire un conto bancario, che comporterebbe costi di gestione: è sufficiente scaricare una delle molte piattaforme o app disponibili, e iniziare ad effettuare transazioni.

Il mondo delle piattaforme per criptovalute è ampio e complesso, in continua espansione. In questo panorama, si è recentemente fatto strada Cryptosmart, il primo portale tutto italiano per comprare, vendere, scambiare o depositare denaro digitale.

Cryptosmart: la soluzione made in Italy per gli investimenti in criptovalute

L’exchange Cryptosmart è stato lanciato lo scorso anno riscuotendo sin da subito enorme successo tra gli appassionati del settore. Semplice ed economico, il suo scopo è quello di permettere anche ai più inesperti investitori di avvicinarsi al mondo delle criptovalute. Per iniziare ad utilizzarlo è sufficiente registrarsi tramite il sito ufficiale e acquistare criptovalute tramite bonifico – oppure trasferire quelle già disponibili su altre piattaforme. Cryptosmart offre una suite di servizi variegata per far sì che le criptovalute possano crescere e diventare, con il tempo, una forma di pagamento di uso comune.

Su Cryptosmart è possibile scambiare o depositare ogni genere di asset digitale: dai ben noti Ethereum e Bitcoin, alle innumerevoli altre monete digitali che, ogni giorno, spuntano come funghi. La piattaforma, inoltre, ha recentemente lanciato il servizio di staking, il cui funzionamento ricorda vagamente quello di un conto deposito. L’utente non deve far altro che vincolare una parte delle criptovalute presenti nel suo wallet digitale e attendere la maturazione degli interessi. Le somme congelate vengono utilizzate, tramite il meccanismo del Proof of Stake, per validare la blockchain e aumentarne la sicurezza.

Questa attività viene ricompensata con l’elargizione settimanale di una piccola ricompensa in criptovaluta. Il grande vantaggio rispetto ad un conto vincolato è il tasso di interesse: mentre il denaro tradizionale non rende più quasi niente, con lo staking puoi aspettarti un interesse che può arrivare fino al 12%.

Cryptosmart offre, inoltre, il servizio CSpay, rivolto alle aziende che intendono ricevere pagamenti in bitcoin o altre valute digitali, e il servizio CSmarket, che permette agli iscritti di acquistare in Bitcoin buoni regalo di marchi famosi da utilizzare per lo shopping in negozi fisici o online.

Le garanzie di Cryptosmart

La nuova piattaforma italiana Cryptosmart si appresta a diventare un leading player nell’ecosistema di applicazioni per criptovalute. Il suo primo punto di forza è la facilità di utilizzo, che permette anche ai più inesperti di avvicinarsi al denaro virtuale. La piattaforma permette inoltre transazioni velocissime, che si concludono in pochi minuti. Trasparenza e sicurezza sono altri vantaggi di questa nuovissima piattaforma 100% made in Italy; un’ulteriore garanzia è data dal fatto che, avendo sede in Italia, è sottoposta alla legislazione nazionale. Infine, va segnalata l’efficienza del servizio di assistenza, attivo 24 ore al giorno per fornire un supporto immediato a tutti gli iscritti della piattaforma.

