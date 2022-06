Amministrative: il premio di maggioranza assegnato al sindaco Basile

Tolte le liste che non hanno superato lo sbarramento, il premio di maggioranza è stato attribuito con il 45,12% al sindaco Federico Basile.

La commissione elettorale centrale già nel pomeriggio ha ufficializzato e quindi concluso i controlli ai voti di lista delle elezioni comunali 2022 e a quelli di preferenza per i candidati al Consiglio comunale nelle 253 sezioni. Non ci sono sorprese di rilievo rispetto ai dati parziali resi noti nei giorni scorsi. Le liste che hanno superato lo sbarramento per l’ingresso in Consiglio comunale sono state ufficializzate. I 32 seggi saranno distribuiti tra Pd, Franco De Domenico sindaco, Ora Sicilia, Forza Italia, Basile sindaco di Messina, Prima l’Italia, Con De Luca per Basile sindaco, Fratelli d’Italia.

Verranno dati 20 seggi a Sicilia Vera, 7/8 al Centrodestra, 4/5 al Centrosinistra.

Questo perché un seggio sarà attribuito al candidato Sindaco del centrodestra, arrivato secondo, Maurizio Croce, togliendolo ai candidati delle due opposizioni. Non chiaro a chi sarà tolto. Questo perché verrà prima attribuito il Seggio a Croce, dopo saranno calcolati i seggi da attribuire ai candidati consiglieri iscritti alle diverse liste. Secondo l’interpretazione più accreditata lo perderà il Centrosinistra.

Domani sarà sciolto anche questo ultimo dubbio.

Di seguito un elenco dei più votati delle diverse liste e la panoramica dei probabili seggi:

Centrosinistra.

Per il Partito Democratico 2/3:

Felice Calabrò 1029

Antonella Russo 935

Bonfiglio 786

Lista De Domenico Sindaco 2/3:

Buonocuore 707

Caruso 658

644 Russo Alessandro

Nino Ferrera 576

Un possibile quinto seggio potrebbe scattare per Alessandro Russo o Biagio Bonfiglio.

Non ce la fa nemmeno Massimo Rizzo con 525 preferenze.

Centrodestra.

Ora Sicilia 3 seggi:

Vaccarino 1442

La Fauci 1113

Zante 1072

1001 Ciliberto

Nino Neri 887

Fratelli D’Italia 3/4 seggi:

GIOVENI 1071

1057 CARBONE

CURRO 1021

CAMPISI 728

RAGNO 701

Forza Italia 1 seggio:

D’Angelo 852

Tamà 605

Sicilia Vera.

Basile Sindaco 11 seggi:

De Leo 1534

Giannetto 15

1025 Oteri

Pergolizzi 898

Di Ciuccio 861

Busà 819

Femminò 793

Restuccia 595

Cipolla 543

Trischitta 531

D’Arrigo 505

Schepis 414

Con De Luca per Basile 6:

1748 Cateno De Luca

364 Rinaldo

328 Papa

305 Rotondo

280 Mortelliti

Caruso 265

246 Brigandì

Lega – Prima l’Italia 3 seggi:

842 Cantello

Centofanti 783

Villari 681

Articolo in aggiornamento.

