Campionato Italiano Fid: Messina protagonista

Nei weekend tra il 10 ed il 12 Giugno e 17 e 19 Giugno la nostra Sicilia quest’anno ha ospitato presso il Palaghiaccio di Catania la competizione nazionale denominata “Campionato Italiano FIDS 2022” che ha visto protagonisti in queste lunghe giornate danzanti atleti provenienti da varie regioni italiane .

Durante queste competizioni le ragazze dell’ASD FANTASY DANCE delle insegnati Messineo sita in Mili Marina SS 114 KM 7,300 Messina, in collaborazione al supporto tecnico ed artistico del maestro Antonio Marino e la maestra Alessandra Pappa hanno supportato e sostenuto sino alla fine, con gratificazione ed orgoglio le loro allieve delle danze latino americane duo e soli femminili e danze coreografiche e freestyle gruppo open portando a casa il titolo di campionesse e VICECAMPIONESSE italiane 2022 in diverse categorie e discipline , a contraddistinguersi in particolar modo le atlete del comparto delle danze latino americano che hanno hanno sostenuto diverse batterie, semifinali e finali di oltre 150 atleti competitori , è stato gratificante vedere tutti questi piccoli e grandi giovani coinvolti nuovamente nello sport e nella sana competizione.

