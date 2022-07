Ospedale di Lipari: incontro dei 4 sindaci. Sull’isola il deputato De Luca

I quattro sindaci eoliani, Riccardo Gullo, Clara Rametta, Domenico Arabia e Giacomo Montecristo si sono riuniti per discutere dell’emergenza sanità alle Eolie. Sull’isola era presente anche il deputato De Luca Antonino che però non ha partecipato all’incontro: ‹‹Il primo problema da affrontare è la carenza di personale. Bisogna lavorare affinché nessuno si possa rifiutare di prestare servizio alle Eolie. Le convenzioni non sono la soluzione››.

Un documento congiunto sarà inviato al ministero della salute e all’assessore regionale alla sanità. La riunione del sindaco Riccardo Gullo con i sindaci di Salina è un chiaro segnale che i deficit dell’ospedale non sono solo un problema del Comune di Lipari, ma di tutto l’arcipelago.

Presente anche il Comitato “L’Ospedale di Lipari non si tocca”: ‹‹Continueremo a sottolineare le condizioni di disagio delle isole, sancite recentemente dalla modifica della Costituzione e dalla inclusione delle isole minori nelle zone interne ultraperiferiche››.

‹‹Oggi è stato un giorno speciale – ha commentato il sindaco Gullo – perché con la sinergia dei quattro Comuni eoliani sono convinto che otterremo ottimi risultati, anche su altre problematiche impellenti che interessano le nostre isole››.

Si apre finalmente una nuova visione dell’arcipelago, ben sette isole legate da medesime necessità e non 4 comuni che lavorano distintamente.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it