Messina, eseguita l’autopsia sull’operaio “assalito” da sciame di api e calabroni

E’ stata eseguita al Policlinico di Messina l’autopsia sul corpo di Salvatore Ruggeri, 59 anni, l’operaio morto dopo essere stato assalito da uno sciame d’api. L’uomo è stato sorpreso lo scorso venerdì dagli insetti appena entrato in un casolare in contrada San Filippo a Letojanni, dove si era recato intorno alle 17 per prendere alcuni attrezzi.

Gli insetti lo hanno punto soprattutto al volto, tanto che il malcapitato non è riuscito ad andare via da solo, ed ha avuto la forza per telefonare a un amico per raccontargli l’accaduto e chiedergli di andare a prenderlo.

Nel frattempo, è stato avvisato il 118, che lo avrebbe trasportato dalla Statale 114 in ambulanza, ma purtroppo ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile.

La reazione anafilattica dovuta al veleno inoculato da uno o più imenotteri non gli ha dato scampo.

Una morte scioccante che ha lasciato increduli quanti conoscevano Salvatore Ruggeri, per il quale non è stata ancora fissata la data dei funerali che potrebbero tenersi martedì a Letojanni.

