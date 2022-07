Inaugurato oggi il nuovo Info Point di Piazza Cairoli 

È stato inaugurato oggi, alla presenza del Sindaco di Messina, Federico Basile, dell’assessore Francesco Caminiti e del presidente di ATM, Giuseppe Campagna il rinnovato chiosco di Piazza Cairoli che ospita l’info point e un presidio della polizia Municipale.

La struttura, chiusa da quasi dieci anni, è stata trasformata in un punto di informazione e supporto della cittadinanza e dei turisti non solo per il trasporto pubblico locale. Piazza Cairoli è, infatti, uno dei punti di passaggio più importanti della città e la presenza costante del personale di ATM e della polizia municipale sarà di grande aiuto sia per i messinesi che per i turisti e i viaggiatori che quotidianamente si aggirano per le vie del centro. La struttura sarà aperta dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 20:30.

“Abbiamo voluto portare a nuova luce il chiosco di piazza Cairoli per poter mantenere un vecchio punto d’incontro cittadino e allo stesso tempo riqualificarlo in modo da essere utile alla nostra utenza. Gli operatori potranno dare tutte le informazioni necessarie alla cittadinanza sia sul trasporto pubblico e la mobilità urbana – dichiara il presidente Giuseppe Campagna – sia sugli eventi e le manifestazioni previste in città. Un altro impegno mantenuto!”.

