Musica, natura, impegno civile: gli “Enzimi” della XV edizione del Salina Festival

Quindici anni e un solo obiettivo: fare di Salina un avamposto di arte e cultura, attraverso la musica e la valorizzazione delle realtà che fanno della Sicilia riferimento positivo per l’umanità. Giunge alla XV edizione il Salina Festival diretto da Massimo Cavallaro, che quest’anno si svolgerà dal 25 al 28 luglio toccando Lingua, Malfa e Santa Marina Salina con un ricco calendario di eventi.

Il filo conduttore di questa speciale edizione è Enzimi, ed infatti il festival sarà un vero e proprio catalizzatore di energia culturale capace di stimolare i processi non tanto chimici quanto mentali e spirituali, in un viaggio verso la parte migliore di noi attraverso la natura.

“Gli enzimi sono propriamente degli acceleratori delle funzioni biochimiche della materia – spiega Massimo Cavallaro – e non potevo che pensare alla musica, all’arte, metaforicamente al pari degli enzimi, capaci di stimolare pensieri, idee, emozioni”.

A “stimolare” la capacità di ascolto di turisti e abitanti di Salina, in un connubio con la natura di questa meravigliosa isola, ci saranno alcuni appuntamenti sorprendenti: in particolare torna la “Passeggiata Sonora” per vivere un’esperienza sensoriale e poetica, scoprendo l’isola attraverso i suoni. E per cominciare l’omaggio a Joseph Beyus, un artista che si è mosso tra le sculture formali e le azioni ecologiche, e per ricordare il quale verrà piantato un albero nell’Area Attrezzata Laghetto Lato Monte.

Protagonista resta la musica con tre concerti e due proiezioni in piazza: si parte con i Mephisto Brass, passando per Antonio Forcione protagonista della seconda serata, per finire con la Tinto Brass Street Band che animerà il corso di Malfa.

La serata finale è dedicata come sempre alla consegna del Premio CineMareMusica, quest’anno assegnato alla squadra femminile di rugby Le Brigantesse dell’Asd Rugby I Briganti, che da Librino portano in campo quel riscatto sociale di cui la nostra Sicilia ha bisogno. Un impegno che il premio, l’anno scorso consegnato alla grande Letizia Battaglia, vuole sottolineare con l’auspicio che questa realtà venga sempre più conosciuta dagli stessi isolani.

Ecco nel dettaglio il programma del Salina Festival 2022

25-07 Lingua, area attrezzata laghetto lato monte

19.30 Omaggio a Joseph Beuys – Parco Acustico

Joseph Beuys, è stato un artista che si è mosso tra sculture formali ed azioni ecologiche. Capace come pochi di parlare di natura con l’arte. Diceva; siamo dei seminatori e bisogna seminare sia sul terreno impervio, sia sul terreno fertile, non importa se non nascono tutti i frutti, basta che ne germogli uno, che produrrà altri frutti, altri semi, altri frutti… In questa occasione sarà piantato un albero come a sentirsi parte dell’intervento artistico ‘Difesa della Natura’ nel corso della quale l’artista piantò una grande quantità di alberi di specie diverse nei monti dell’Abruzzo a Bolognaro. Difesa della natura non è solo un intervento ecologico è una difesa antropologica, per la difesa dell’individuo e dei suoi valori umani.

…‘noi piantiamo gli alberi, e gli alberi piantano noi, poiché apparteniamo l’uno all’altro e dobbiamo esistere insieme. Difesa della Natura, 1984. J. Beuys

Il progetto Parco Acustico istituito nel 2007 dal Festival, ha come scopo promuovere, educare e incentivare la cultura della tutela ambientale attraverso le arti con pratiche innovative. E’ nato con la collaborazione scientifica dell’Università Milano-Bicocca e del CNR ITAE di Messina.

20.30 concerto Mephisto Brass Lingua

I Mefisto Brass sono un quintetto milanese di musica techno suonata con strumenti acustici. Techno strumentale sostenuta da potenti grancassa e rullante, con sassofoni ed il susafono. Il colore del gruppo ha come traino il classico beat in quattro quarti, tipico di un certo sound di Techno Music a cui Mefisto Brass volge lo sguardo, pur non disdegnando incursioni in atmosfere balkan, swing e hip-hop.

Giacomo Betazzoni, sax tenore – Lorenzo Faraò, sax baritono – Niccolò Pozzi, susafono – Nicolò Mandelli, rullant – Davide Turolla, grancassa

26-07 Malfa, piazza

ore 22.00 concerto Antonio Forcione

Si esibisce il pluripremiato chitarrista e compositore che vanta collaborazioni del calibro di Charlie Haden, Diego El Cigala, Trilok Gurtu, Bireli Lagrene, Angelique kidjo, Sarah Jane Morris. Autore di 21 album a suo nome, la sua musica ha influenze mediterranee, brasiliane, spagnole, nord africane e jazz. In qualità di solista ha aperto i concerti di John Scofield, Phil Collins, John McLaughlin, Zucchero, Bobby McFerrin, Pino Daniele, Van Morrison.

ore 22.45 proiezione Trova, documentario musicale di Antonio Forcione

E’ un racconto sulla ricca realtà musicale cubana. “Passeggiando per le vie dell’Havana ho visto un gruppo di giovani che avevano solo una chitarra che facevano girare ad ogni esecuzione, suonavano canzoni ironiche, di corteggiamenti, sui disagi, sull’amore, il tutto avvolto magicamente dalla semplicità e sul bisogno di suonare e cantare. Ho sentito la necessità di lasciare una testimonianza di tutto ciò perché ho l’impressione che queste cose non dureranno a lungo.” (A.F.)

27-07 Malfa

ore 19.00 Passeggiata Sonora, punto di ritrovo chiesa S. Lorenzo Parco Acustico

Ascoltare Salina. Vivere un’esperienza sensoriale affascinante e poetica e scoprire l’isola attraverso i suoni. Sentirsi parte del meraviglioso Paesaggio Sonoro di Salina. Si consiglia abbigliamento comodo con scarpe chiuse.

La passeggiata sonora è un termine coniato da Murray Schafer, compositore canadese, per promuovere l’ambiente naturale e i suoni che esistono in natura.

ore 22.00 concerto Tinto Brass Street Band corso Malfa

Tinto Brass Street Band è un progetto musicale che attinge direttamente al sound del jazz di New Orleans. Il jazz che ha influenzato il loro sound è quello suonato dalle energiche ed instancabili marching band, vere e proprie fucine di talenti che in seguito sarebbero diventati icone della musica mondiale come Louis Armstrong, King Oliver, W.C. Handy, Sidney Bechet solo per citarne alcuni. Andrea “Louis” Savasta: Trumpet, lead Vocal

Daniele “Mr. T” Savasta: Trombone

Mirko Sapia: Tuba

Thomas “Tumazzo” Occhipinti: Snare drum

Turi “Professor” Di Natale: Banjo guitar

Peppe “Kalipha” Virzì: Bass drum

28-07 Santa Marina Salina, piazza

22.00 Premio CineMareMusica

Quest’anno il premio CineMareMusica 2022 viene assegnato alla squadra femminile di rugby Le Brigantesse dell’ASD Rugby I Briganti. Sono ormai diventate un importante punto di riferimento culturale e sociale nel contrasto alla cultura della criminalità a partire dalla città di Catania. Perseguono con tenacia l’idea che lo sport è un diritto di tutti, per tutti e tutte, che può dare dignità, forza e fiera consapevolezza di sé.

ore 22.30 proiezione “Mavis” la leggenda del gospel, del soul e dei diritti civili

Un racconto sulla cantante di fama planetaria Mavis Staples e sulla band di famiglia The Staple Singer. Una pietra miliare del soul, attiva anche per la difesa dei diritti civili, amica di Martin Luther King si è fatta portatrice del suo messaggio. Ha ispirato e collaborato con musicisti e come Curtis Mayfield, Prince, Ry Cooder, Ben Harper, Jeff Tweedy. Ha vinto un Grammy grazie alla sua potente e unica voce, fonte d’ispirazione per innumerevoli cantanti.

