Nessuna donna eletta nella VI municipalità, Basile “nascerà la VII Montemare”

La foto è emblematica. Una municipalità che non ha espresso nemmeno una donna in consiglio, che ieri si è insediato alla presenza del Sindaco Federico Basile, accompagnato dall’Assessore con delega ai Rapporti con le Municipalità Massimiliano Minutoli nella Sala consiliare presso la sede della VI Circoscrizione in via Consolare Pompea. Il Sindaco, nel portare il proprio saluto istituzionale, ha augurato buon lavoro al presidente della VI Municipalità Francesco Pagano ed a tutti i consiglieri eletti Massimo Costanzo, Giovanni Donato, Domenico Fornaro, Antonio Lambraio, Salvatore Scandurra, Giovanni Russo, Francesco Maggio, Giovanni Celi ed Antonino Biancuzzo.

Tra le novità della sindacatura la conferma del cambio di rotta delle politiche deluchiane, che dall'”abolire le municipalità” è passato a volerne creare di nuove.

“Come già annunciato – ha evidenziato il Sindaco Basile – confermo in questa occasione ufficiale che stanno per essere attivate le procedure per costituire la settima Circoscrizione che porterà il nome dell’ex XII quartiere, cioè Montemare. L’Amministrazione comunale sarà attenta alle richieste del territorio e a fianco dell’intera comunità per consentire una crescita collettiva in termini di servizi, attività, iniziative e tutto ciò che possa rappresentare segnali di crescita e di sviluppo. La partecipazione alle decisioni, condividendone il percorso, e un dialogo continuo con la comunità sono altre forme di democrazia partecipata di cui intendo avvalermi per trasmettere i principi fondamentali del nostro operato nei prossimi cinque anni all’interno delle Municipalità”.