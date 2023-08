Messina: firmato l’accordo per il Nuovo Palagiustizia, ristrutturazione in 14 Mesi

Messina accoglierà un nuovo palazzo di giustizia. L’annuncio arriva dal Comune di Messina che ha firmato il contratto di acquisto di due storici palazzi in via Garibaldi, precedentemente sede della Cassa di Risparmio e del Banco di Roma. I due edifici diverranno la sede del secondo Tribunale della città, dopo una fase di ristrutturazione e adeguamento prevista per durare 14 mesi.

Il sindaco Federico Basile ha partecipato alla firma dell’accordo, descrivendo l’evento come una “pietra miliare” e un “vero punto di svolta”. “Dopo trent’anni di discussioni e ragionamenti inutili, finalmente mettiamo un punto sulla questione del Palagiustizia,” ha commentato il sindaco, “grazie all’avvio della procedura di una manifestazione di interessi lanciata dalla Partecipata Patrimonio Messina SpA, siamo certi che Messina sta cambiando e che guarda al futuro”.

Il sindaco Basile ha ricordato come il Consiglio Comunale avesse espresso un voto favorevole alla proposta di delibera relativa all’acquisto degli immobili il 2 agosto, sottolineando l’efficienza e la rapidità delle decisioni prese. L’acquisto è stato firmato a poco più di cinque giorni dal voto, mostrando una determinazione amministrativa che mira a lasciare un segno tangibile nella storia della città.

La delibera che ha dato il via libera all’acquisto è stata approvata con due emendamenti che riguardano i tre mutui che l’Amministrazione Comunale dovrà accendere per l’acquisto dei beni. Nonostante gli ostacoli, il Comune si è mostrato determinato nel portare avanti questo progetto, considerato fondamentale per l’evoluzione della città.

Il progetto di ristrutturazione, previsto per durare 14 mesi, è già in fase di pianificazione e presto sarà avviato. L’obiettivo è di creare un moderno Palagiustizia, dotato di tutte le infrastrutture e i servizi necessari, che possa rispondere in modo efficace ed efficiente alle esigenze della città di Messina.

