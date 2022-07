Il sindaco Basile al consiglio comunale, “partecipazione e dialogo costruttivo”

Il Sindaco Federico Basile, dopo avere prestato giuramento, è intervenuto nella seduta di insediamento del nuovo Consiglio comunale. “Rinnovo gli auguri come avevo già fatto in occasione della vostra proclamazione – ha dichiarato il Sindaco – e rivolgo un saluto di benvenuto a tutti voi. Formulo gli auguri al neo Presidente del Consiglio comunale Cateno De Luca ed al Vi cepresidente vicario Sebastiano Pergolizzi. Ci si avvia ad affrontare una stagione importante, con l’auspicio di un lavoro proficuo e produttivo, nel solco di quanto è stato già fatto negli ultimi anni. Affidiamoci al metodo della partecipazione e del dialogo costruttivo, come già avvenuto, a pochi giorni dalla mia elezione, quando ho invitato a Palazzo Zanca gli altri candidati a Sindaco, e nel prendere parte in questi giorni alla prima seduta di insediamento dei nuovi Consigli delle sei Municipalità. La città mi ha affidato un mandato importante con oneri ed onori nel solco di un percorso che ci vedrà protagonisti per dare ulteriore spinta ed impulso alla crescita della nostra città. Grazie e buon lavoro a tutti”.