Barcellona P.G.. Tre edizioni del Festival “In… Corto”. Bilanci e programmi dell’Associazione Mutamenti Liberi

Tre è il numero perfetto? Per l’associazione Mutamenti Liberi di Barcellona Pozzo di

Gotto, organizzatrice del Festival Cortometraggi “In… corto”, lo è certamente, ma solo

e soprattutto per continuare il cammino intrapreso nel 2018 con la prima edizione

dell’evento e progettare nuove idee, collaborazioni e segmenti per la prossima e per un

momento “culturale/artistico” sempre più ricco e propositivo.

Si è appena conclusa la terza edizione del Festival e la “macchina” è già al lavoro per l’edizione del prossimo anno. Una terza edizione all’insegna della riscoperta del passato, che si fonde col presente, ma sempre proiettandosi al futuro, secondo l’Associazione, è la giusta sintesi di questo ultimo Festival che ha visto la vittoria del lavoro di Francesco Petrantoni “A botta du mastru”, tanto apprezzato dal Sindaco Pinuccio Calabrò che lo ha premiato e che ha assistito all’evento insieme all’Assessore Giuseppe Benvegna.

Un cortometraggio scelto, tra i molti partecipanti al concorso, dall’ottima giuria presieduta

dal regista Davide Vigore coadiuvato dagli attori Tiziana Lodato e David Coco. Molto

entusiasmo per questa edizione, che “ha rappresentato il ritorno alla “normalità” e allo

stare insieme rivivendo “emozioni” reali e “vicine” fuori dalla virtualità e dalla

lontananza fisica degli ultimi tempi”, è ciò che sostengono i due presentatori: Valentina

Di Salvo e Andrea Brancato.

Per il futuro? Già al lavoro tutti i membri dell’Associazione Anna Maria Puliafito, Maria Grazia Milioti, Maria Pia Bilardo, Andrea Brancato e Salvina Merlino, che, pur non svelando nulla anticipatamente, promettono novità importanti e molto coinvolgenti per il prossimo anno soprattutto nel settore “giovani”, con le Scuole e gli studenti del Territorio e con l’approfondimento e la riscoperta di alcuni Autori del nostro Cinema, sempre con l’unico fine di un impegno il più possibile attivo e propositivo per la Città, la Cultura e la Bellezza.

