Il 34enne Riccardo Ravidà è stato ritrovato dai Carabinieri carbonizzato all’interno di una autovettura, nelle campagne di Fiumedinisi, sembrerebbe che sia stato ucciso prima, in considerazione delle ferite ritrovate sul corpo. L’uomo si trovava in semilibertà vigilata e ieri avrebbe dovuto fare rientro nel carcere di Gazzi. Il mancato ritorno in cella ha fatto attivare i controlli delle forze dell’ordine. Indagini in corso.

