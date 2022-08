ACR Messina: arriva Diego Zuppel dallo Spezia

di Umberto Frassica – Mentre la squadra si gode due giorni di meritato riposo, dopo il ritiro a Roma, la società giallorossa ha ufficializzato l’arrivo di Diego Zuppel.

L’attaccante, classe ’02, nato a Castiglione del Lago, arriva con la formula del prestito annuale dallo Spezia.

Cresciuto nel settore giovanile del Perugia, fa il suo esordio in serie C con la maglia dell’Arezzo nella stagione 2020/21, realizzando 2 goal in 15 presenze.

Nella passata stagione ha disputato sette partite con lo Spezia nel campionato Primavera.

Mister Auteri si ritrova così in rosa un attaccante imponente di 192 cm, capace di abbinare qualità a forza fisica.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it