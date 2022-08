Elezioni, Più Europa Messina: “Bene accordo Più Europa/Azione – PD”

“Più Europa Messina accoglie con favore l’accordo di Più Europa e Azione con il Partito Democratico. Oggi è possibile creare una buona proposta europea per battere le destre, tenendo come riferimento l’agenda Draghi.”

Lo afferma in una nota il gruppo cittadino del Partito con segretario Benedetto della Vedova e presidente dell’assemblea il palermitano Fabrizio Ferrandelli. (nella foto con Palmira Mancuso)

“L’accordo elettorale con il Partito Democratico permetterà al Paese, attraverso il contributo di +Europa, di avere una prospettiva per conquistare nuovi diritti nella prossima legislatura. Da sempre siamo infatti in campo per fare dell’Italia un Paese moderno, liberale e all’avanguardia in merito a tutti quei diritti che riguardano le vite dei cittadini.

A Messina con la candidatura di Palmira Mancuso della Direzione nazionale alle ultime amministrative, abbiamo sperimentato le convergenze e la necessità di pensare alle proposte politiche che uniscono. Oggi i tempi sono maturi e la geografia politica è ben delineata per gli elettori, che potranno scegliere tra un polo di destra-centro a trazione Meloni, uno di centro-e-sinistra a trazione Letta-Calenda, e uno populista a guida Conte.”

“Il nostro accordo è solido perché concreto – dichiara Palmira Mancuso – e soprattutto vuole ridare credibilità al Paese attraverso un governo forte, europeista, che punti all’indipendenza anche energetica dai regimi illiberali di cui siamo rimasti ostaggio. Abbiamo dimostrato responsabilità e serietà, scrivendo nero su bianco che le nostre priorità restano i diritti civili e l’approvazione dello ius scholae.

Inoltre mi auguro che venga accolto l’appello per i cittadini fuorisede alla ministra Lamorgese e al Governo, per permettere a 5 milioni di italiani di votare dove vivono”.

