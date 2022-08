ACR Messina: tesserato il centrocampista Roberto Marino

di Umberto Frassica – Decimo acquisto per l’Acr Messina in questo mercato estivo, a parametro zero arriva il centrocampista Roberto Marino.

Tramite un comunicato stampa, il club peloritano, ha fatto sapere di aver raggiunto un accordo col giocatore per un contratto annuale con opzione di rinnovo.

Giocatore dinamico ed esperto, dopo le positive esperienze con Due Torri e Sicula Leonzio in serie D, nell’estate 2017 attraversa lo Stretto per indossare le maglie di Reggina, Fano e infine del Seregno, dove nell’ultima stagione colleziona 23 presenze tra campionato e Coppa siglando due reti.

Il ventitreenne centrocampista catanese si va ad aggiungere così alla rosa, raggiungendo da subito il gruppo e mister Auteri.

