ACR Messina: ufficiale il ritorno di Daniele Trasciani

di Umberto Frassica – Nella serata di ieri è stato ufficializzato il ritorno del difensore Daniele Trasciani.

Il giocatore ha firmato per un anno con opzione per il successivo e vestirà quindi, anche per questa stagione, la maglia biancoscudata.

Il difensore, nato a Roma il 4 gennaio 2000, è stato assoluto protagonista nella salvezza della scorsa stagione.

Il giocatore, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta del Sud, ha dichiarato che, pur avendo ricevuto altre offerte, in nessun club si sia sentito importante come qui.

Ha detto infatti: “A Messina mi sono trovato bene. Sono voluto tornare anche per dire un ‘grazie’ a chi mi ha dato fiducia”.

Trasciani ha collezionato tredici presenze con il Messina nella passata stagione e ha realizzato il goal fondamentare nella vittoria esterna sul Bari.

Sicuramente una pedina importante in difesa per Mister Auderi che potrà contare già da subito su di lui.

