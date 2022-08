“Aeolian Charme” è il titolo del nuovo singolo di Gianluca Rando

Dal 14 agosto “Aeolian Charme”, il nuovo singolo del chitarrista Gianluca Rando, prodotto da Gianni Gandi e dalla Mediterraneos Production, sarà disponibile su tutte le principali piattaforme streaming e distribuito in più di 250 paesi del mondo.

“Questo brano nasce dal mio profondo legame con il Mediterraneo e con le nostre care Isole Eolie. L’ispirazione è nata di getto mentre mi trovavo in aliscafo di rientro da Lipari e diretto a Roma”.

“Dal punto di vista tecnico ho adoperato una chitarra acustica ed un basso fretless, mentre le percussioni le ho realizzate battendo le mani sulle varie parti della chitarra stessa”, spiega il musicista.

Una sorta di ritorno alle origini, perché, come spiega Gianluca “le sonorità di questo singolo riprendono un po’ quelle del mio primo disco ‘Scenary’, pubblicato nel 2004. Non escludo che questo mio ultimo brano possa essere il preludio di un nuovo progetto che partirà in autunno.

‘Aeolian Charme’ credo sia la ciliegina sulla torta di questo tour estivo ‘Raya 2022’, un tour che ogni sera sta regalandomi un bagno di emozioni e tante soddisfazioni. Oltre 40 date solo alle Isole Eolie e numerosi sold out”.

