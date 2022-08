Sara’ Gaetano Armao, attuale vicepresidente della Regione siciliana e assessore all’Economia, il candidato presidente del Terzo Polo alle regionali in Sicilia. Lo annunciano in una nota congiunta, Azione e Italia viva.

In Sicilia, fino a questo momento sono candidati, per il centrodestra, Renato Schifani, per il Pd, Lista Cento Passi di Claudio Fava e M5S, Caterina Chinnici e l’ex sindaco di Messina, Cateno De Luca con la lista “De Luca sindaco di Sicilia”.

