IV Congresso provinciale UDU Messina: diritto allo studio, diritto al Futuro!

Ieri mattina si è svolto il IV Congresso provinciale dell’UDU Messina – Unione degli Universitari dal nome “diritto allo studio, diritto al Futuro” presso l’aula dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti.

L’aula, piena di studentesse e studenti, ha eletto Damiano di Giovanni come nuovo coordinatore provinciale, che sarà affiancato dal nuovo esecutivo, composto dal Responsabile dell’Organizzazione Federico Ferrara e dai membri Costanza Pizzo, Emanuele Carlo e Sarah Naccari.

L’Assemblea Congressuale è iniziata alle 9 ed è stata arricchita dal dibattito interno degli iscritti e da numerosi interventi del mondo del sindacato della CGIL, della politica e delle associazioni locali. All’assemblea Congressuale hanno preso parte anche Diego Vollaro, membro dell’esecutivo nazionale dell’Unione degli Universitari, e studenti – provenienti da altre città universitarie – a rappresentanza della propria base.

“La giornata Congressuale è stata per noi un momento di verifica del percorso svolto fin qui che ci dà l’energia per prepararci all’anno accademico che sta per iniziare, in cui parteciperemo a delle nuove elezioni universitarie” dichiara il neo coordinatore Damiano Di Giovanni.

In conclusione, in quanto sindacato studentesco UDU Messina, crediamo che la sfida sarà riuscire a rispondere alla complessità del mondo che stiamo attraversando, rimanendo coerenti con i bisogni della comunità studentesca e in linea con i nostri ideali.

Siamo sicuri che, con questa comunità di ragazze e ragazzi, possiamo fare tanta strada e l’esecutivo che è stato eletto avrà il compito di far compiere un importante passo in avanti al movimento studentesco della nostra città.

