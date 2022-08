Sciascia e il Cinema a Sicilia Mater. Conversazioni con Fabrizio Catalano nei Comuni di Castell’Umberto e Pace del Mela (Me)

Doppio appuntamento in provincia di Messina per il programma estivo della rubrica culturale “Sicilia Mater” con la presentazione del prezioso volume: “Sciascia e il Cinema” a cura di Fabrizio Catalano e Vincenzo Aronica, edito da Fondazione Centro sperimentale di Cinematografia e Rubbettino Editore.

Si comincia mercoledì 24 agosto 2022 ore 19,00 a Castell’Umberto (Me) presso la Villa Sandro Pertini, a seguire giovedì 25 agosto 2022 ore 21,00 la presentazione avrà luogo a Pace del Mela (Me) in Piazza Maria SS. della Visitazione.

Dialogano con l’autore i curatori di Sicilia Mater Giusy La Spada e Salvo Presti.

Tema degli incontri la relazione fra il coraggioso intellettuale di Racalmuto, che così tanto manca alla società in cui viviamo, e la settima arte, attraverso i ricordi e le riflessioni del nipote, il regista Fabrizio Catalano, ex allievo del Centro Sperimentale di Cinematografia.

Un approccio in cui all’analisi critica s’alternano il ritratto di un mondo storicamente vicino e culturalmente lontano, l’aneddotica familiare, l’indagine nei meandri delle corrispondenze fra donne e uomini che hanno lasciato un segno indelebile nella storia d’Italia. Il volume è arricchito dalle testimonianze di Roberto Andò, Beppe Cino, Giuseppe Tornatore.

Gli eventi sono promossi dalle Associazioni Luci a Sud, L’ albero delle carrube, Sicilia Fantastica e il Circolo letterario” Il libro del venerdì”, in collaborazione con i

Comuni di Castell’Umberto e Pace del Mela, la Fidapa BPW Distretto Sicilia, Sezione Merì – Valle del Mela e la Libreria Filoramo di Milazzo.

