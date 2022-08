Nasce a Messina Sicilia Vera Giovani, “tutor” gli ex consiglieri Cipolla e De Leo

Nasce a Messina Sicilia Vera Giovani, il nuovo movimento giovanile trae origine, come naturale espressione del blog Orgoglio Siculo, che abbraccia giovani di diverse realtà territoriali in appoggio a Cateno De Luca Sindaco Di Sicilia e di Sicilia Vera. In un momento politico, non certo sereno e rassicurante a livello nazionale e regionale, per l’imminente consultazione politica del 25 settembre prossimo. La nostra regione, la Sicilia, è anche interessata all’elezione del nuovo Presidente della Regione ed al rinnovo dell’Assemblea regionale.

Da oltre trent’anni le città della Sicilia si spopolano di giovani che lasciano la propria terra per mancanza di un lavoro e per avere un futuro meno incerto e problematico. Da tutto questo scaturisce l’idea di base per la nascita a Messina di “Sicilia Vera Giovani”. Un movimento giovanile che si propone, come scopo precipuo, l’obiettivo di creare e risvegliare l’interesse per una politica nuova che risponda ai reali bisogni della gente. Una politica” a misura d’uomo”. La politica deve essere, in primo luogo, a servizio dei cittadini.

Manca lo spirito di servizio, i politici devono creare le premesse, pensando esclusivamente a creare servizi efficienti per i cittadini. La troppa burocrazia in Italia crea problemi, è quanto mai necessario snellire le pratiche burocratiche e rendere moderna ed efficiente la pubblica amministrazione. La nostra amata Sicilia ha tante potenzialità inespresse per quanto concerne il settore del turismo, dell’arte, della cultura e delle bellezze paesaggistiche. La Sicilia è da troppo tempo abbandonata, bisogna creare le infrastrutture necessarie per poter creare lavoro e sviluppo. Senza vie di comunicazione efficienti e, al passo con i tempi, la nostra Isola non potrà mai avere quel ruolo che gli spetta. A Messina veniamo per fortuna da due amministrazioni: prima Cateno De Luca e adesso con Federico Basile che hanno portato in città tanta voglia di far rinascere la speranza che qualcosa, di fatto, può cambiare, bisogna creare le premesse perché questo accada davvero. Nel contesto nazionale, regionale e locale di questa situazione, ecco la nascita di Sicilia Vera Giovani”, un Movimento “non pensato da politici, ma da ragazzi che hanno voglia di fare qualcosa di concreto per Messina e per la Sicilia”.

Presenti all’evento di presentazione del Movimento giovanile, i Consiglieri comunali Cipolla e De Leo. Per Ciccio Cipolla sono tante le iniziative che si dovrebbero concretizzare per cambiare le sorti della nostra amata Sicilia. Una prima iniziativa da mettere in atto, per non fare andare via i giovani, è quella di agevolare la costituzione di imprese giovanili, anche attraverso degli incentivi, sgravi fiscali, decontribuzione. Dare lavoro e creare economia è fondamentale per il benessere di tutti.”

Per Alessandro De Leo presente nella veste di consigliere Comunale e di prossimo candidato alle regionali ringraziato il Gruppo Sicilia Vera Giovani per la lodevole iniziativa e per la possibilità data di portare la sua esperienza di vita politica e personale e soprattutto spiegare il progetto di Cateno De Luca e il suo di progetto entrambi per una rinascita della Sicilia e che veda Messina assoluta protagonista ma soprattutto entrambi i progetti che ad ampio raggio e durata almeno per i prossimi 10 anni

Resto disponibile a ulteriori confronti e iniziative

Nei prossimi giorni incontreremo gli altri candidati alle regionali e alle nazionali e aspettiamo al più presto Cateno De Luca nel nostro gruppo

Tutto deve cambiare realmente. Bisogna voltare pagina. “La terra del Gattopardo” deve avere un futuro.

Definito anche il nostro organigramma che vi comunichiamo

PORTAVOCE FILIPPO VILLARI

PRESIDENTE EMANUELE MORABITO

SEGRETERIA RINELLA LA FAUCI

TESORERIA LUIGI CHILLÈ

RESPONSABILE SOCIAL –STAMPA EMANUELE MORABITO, “

