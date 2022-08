Politiche: Salvini e Meloni “s’incontrano” a Messina, contestazioni

A poco meno di un mese dal giorno del voto Messina diventa luogo di incontro per i leader del centrodestra favoriti dai sondaggi convinti entrambi di poter reclamare a Mattarella l’incarico a premier.

Giorgia Meloni e Matteo Salvini, a quanto pare non hanno incrociato i loro impegni elettorali e questa mattina si sono ritrovati a pochi chilometri di distanza, tanto da far decidere ai rispettivi entourage di vedersi poi per un caffè.

Davvero una coincidenza particolare, Giorgia Meloni al mercato Vascone ha passeggiato attorniata da un nutrito gruppo di sostenitori tra i banchi di pesce e di frutta prestandosi ai selfie dei messinesi, Salvini ha partecipato ad un evento a favore del ponte.

“Bisogna partire con i lavori. Il ponte non è solo unire la Sicilia e la Calabria, ma è lavoro, tutela dell’ambiente, sviluppo, pulizia del mare. E’ unire l’Italia all’Europa, costa più non farlo che farlo. Ai siciliani non avere il ponte costa 5 miliardi all’anno. Non basta solo il ponte, serve l’alta velocità ferroviaria. Ma senza il ponte lo sviluppo non sarà mai garantito”.

Sullo stesso tema la Meloni invece è sembrata più pragmatica: “Il ponte di Messina secondo me è necessario, è una grande opportunità, una grande opera, la nostra è una civiltà che costruiva ponti in dieci giorni duemila anni fa, non si capisce perché ora ci mettano diecimila anni”

A chi le riporta la dichiarazione di Renzi che la definisce una falsa moderata risponde: “che deve dire Renzi, poveretto. Ognuno fa il lavoro suo. Ma la cosa che, francamente, trovo un pò avvilente in questa cosa è che io parlo di cosa vorrei fare per l’Italia e loro parlano solo di me.”

A margine dell’evento della passeggiata a Mare si registra un blitz di protesta da parte di Palmira Mancuso candidata capolista alla Camera di più Europa e candidata alle regionali a sostegno di Caterina Chinnici nel PD e di Aldo Trifiletti di messinAccomuna esposti striscioni con la frase di Marco Pannella: “L’odio è per gli str…“.

“Noi siamo qui – spiega Palmira Mancuso – per dimostrare che anche a Messina vogliamo una società libera, aperta, inclusiva e fatta di diritti”.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it