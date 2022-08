E’ stato ritrovato vivo in un burrone un uomo di circa 80 anni che non era rientrato a casa. La moglie dopo 48 ore ha avvertito le forze dell’ordine. I Vigili del Fuoco con squadre ordinarie e nucleo cinofili lo hanno trovato: l’uomo era caduto in fondo a un burrone nelle campagne di Spadafora.

