Serie C: il Messina ancora a secco di vittorie

di Umberto Frassica – Dopo il pareggio maturato nello scorso match contro la Viterbese, il Messina si trova ad affrontare l’Avellino in trasferta alla ricerca della prima vittoria stagionale.

Mister Auteri parte con un 4-3-3 schierando: Daga, Trasciani, Camilleri, Filì, Angileri, Fiorani, Marino, Fofana, Iannone, Balde, Catania.

I padroni di casa partono subito forti: al 17’ Trotta impegna Daga che si fa trovare pronto e respinge il tiro.

Al 20’ cambia il risultato: l’Avellino conquista un’ottima punizione dal limite, sul pallone si presenta lo specialista Dall’Oglio che, con un ottimo destro, scavalca la barriera e mette a segno il gol del vantaggio per i campani.

In un primo momento la squadra peloritana sembra aver subito il colpo e al 24’ rischia di subire il doppio svantaggio.

Per vedere la prima reazione del Messina dobbiamo attendere il 26’, quando Marino prova un tiro dal limite che finisce fuori.

Il Messina, trascinato dalla rabbia, cerca di fare suo il gioco e al 27’ trova il gol del pareggio con Catania che si inventa una magia e manda la palla nel sette.

Dopo due minuti di recupero, l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi, chiudendo così di fatto un primo tempo vivace caratterizzato da due bellissimi goal.

Il secondo tempo riparte sempre con l’Avellino che cerca di portarsi in vantaggio, e al 54’ trema la porta difesa da Daga, Casarini fa partire un gran tiro che prende in pieno la traversa, anche se comunque l’arbitro aveva fischiato il fuorigioco del giocatore campano.

L’Avellino continua a prevalere sui biancoscudati, e al 64’ trova il gol del vantaggio con un azione che parte sulla destra con Trotta che mette palla in mezzo, Daga inizialmente respinge ma sulla respinta si fa trovare pronto l’ex Russo che mette in rete il gol del 2 a 1.

Da questo momento l’Avellino è abile a gestire il vantaggio e non dà modo ai biancoscudati di trovare il gol del pareggio.

Si chiude così la partita col Messina che resta ultimo in classifica con un solo punto dopo quattro giornate.

Il prossimo appuntamento del Messina sarà in terra calabra per affrontare il Catanzaro, il 24 settembre alle ore 20:30, dove per provare a portare a casa un risultato positivo servirà cuore, sacrificio e testa, come dichiarato dallo stesso Auteri in settimana.

