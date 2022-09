Elezioni: agevolazioni per i fuorisede, sconti sui voli internazionali

Le principali compagnie di trasporti offrono sconti sui biglietti di treni, traghetti ed aerei ai circa cinque milioni di fuori sede chiamati al voto nella giornata del 25 settembre, per il rinnovo del Parlamento. Le agevolazioni sono estese a tutti i mezzi, ma alcune associazioni lamentano che non sempre è intuitivo accedervi o che gli sconti sono irrisori.

Per combattere l’astensionismo dei giovani, le principali compagnie di trasporto italiane hanno annunciato l’arrivo di sconti e agevolazioni sui biglietti dei treni (Ferrovia dello Stato, Trenitalia, Trenord, Fse, Italo), degli aerei (Ita), degli autobus (Flixbus) e persino delle navi (Grimaldi Lines).

Ecco quindi tutte le agevolazioni e gli sconti che i fuori sede possono richiedere per risparmiare sul viaggio di ritorno a casa per andare a votare alle elezioni 2022.

In Italia ci sono almeno 5 milioni di elettori che rischiano di non poter esercitare il proprio diritto di voto in quanto lontani dal proprio Comune di residenza: si tratta di tutti gli studenti (ma anche i lavoratori) che si trovano fuori sede. Come fare in questi casi?

Grazie a una convenzione tra il Ministero degli Interni e le compagnie ferroviarie, dal 16 settembre al 5 ottobre 2022 gli studenti o i lavoratori fuori sede possono godere di sconti e agevolazioni sui prezzi dei biglietti dei treni.

Trenitalia ha previsto infatti la possibilità di ottenere uno sconto del 70% sul prezzo dei biglietti per i treni Alta velocità, Intercity, Eurocity Italia-Svizzera, e uno sconto fino al 60% per i treni regionali e interregionali. Sono previste agevolazioni sia per i cittadini provenienti dall’Italia, sia per chi si trova all’estero.

Italo, invece, offre ai propri clienti fuori sede uno sconto del 60% su tutti i biglietti acquistati online.

Per poter godere degli sconti, i fuorisede dovranno esibire un documento di identità valido e la tessera elettorale con il timbro del voto. Sarà necessario viaggiare esclusivamente nel periodo stabilito dalle compagnie ferroviarie.

Anche per i cittadini fuori sede che decideranno di spostarsi in aereo sono previste delle agevolazioni e delle riduzioni sul costo dei biglietti.

Ita Airways, per esempio, ha previsto uno sconto del 50% sui prezzi dei biglietti per i voli nazionali, e uno sconto del 40% su prezzi dei biglietti per i voli internazionali. È previsto, inoltre, uno sconto del 25% su prezzi dei voli intercontinentali. Le offerte restano valide per i viaggi acquistati dal 30 agosto al 25 settembre, con date di partenza comprese tra il 22 e il 28 settembre 2022.

E se invece è necessario spostarsi in nave per raggiungere il Comune di residenza e votale alle elezioni 2022 esistono ulteriori sconti per i cittadini fuori sede.

Grimaldi Lines offre ai viaggiatori uno sconto del 60% sui prezzi dei biglietti relativi ad alcune rotte: Napoli-Cagliari, Palermo-Cagliari, Civitavecchia-Cagliari e Civitavecchia-Arbatax.

I fuori sede dovranno esibire – anche in questi casi – un documento di identità e la tessera elettorale con il timbro delle elezioni del 25 settembre 2022.

Sconti sugli autobus per i fuori sede che tornano a casa per votare

Infine, esistono anche degli sconti per i fuori sede che decideranno di spostarsi in autobus per tornare a casa e votare alle elezioni 2022.

Flixbus ha lanciato l’iniziativa “#IoVoglioVotare”, destinata a studenti e lavoratori che hanno intenzione di esercitare il diritto di voto tornano a casa nel relativo Comune di residenza. La compagna ha previsto la possibilità di richiedere un rimborso sul costo del biglietto (sotto forma di voucher) per tutti i viaggi prenotati tra il 19 e il 25 settembre 2022.

Per richiedere e ottenere il rimborso fino al 100% sul costo del biglietto occorre inviare un’e-mail all’indirizzo [email protected] entro il 15 ottobre 2022, allegando i seguenti documenti:

carta di identità o patente in corso di validità;

documento elettorale (pagina che riporta i dati personali e pagina dei timbri elettorali);

biglietto di viaggio effettuato.

Il voucher ottenuto, quindi, si potrà utilizzare da 25 settembre al 30 novembre 2022, oppure dall’11 gennaio al 31 marzo 2023 (esclusi i periodi delle festività natalizie).

Fuori sede: posso votare lontano da casa?

La domanda che molti studenti fuori sede si staranno ponendo in questo momento è la seguente: posso votare alle elezioni 2022 lontano da casa?

La legge consente di votare al di fuori del proprio Comune di residenza a pochissime categorie di cittadini:

Militari,

Forze di polizia,

Vigili del fuoco fuori sede per servizio,

Naviganti fuori residenza per motivi di imbarco,

Degenti in ospedali e case di cura.

È poi concesso il voto ai cittadini che hanno spostato al residenza all’estero e risultano regolarmente iscritti all’Aire. Anche coloro che si trovano all’estero temporaneamente per motivi di studio o lavoro possono esercitare il diritto di voto seguendo le analoghe modalità previste per i residenti all’estero.