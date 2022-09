Messina, concluso il corso per patenti nautiche di I categoria

Dal 5 al 16 settembre si è svolto il corso per l’abilitazione alla conduzione di imbarcazioni VF dedicato al personale operativo. Il corso riguardava natanti con determinate caratteristiche, ad esempio la lunghezza fuori tutto non superiore a 10 m, motori di potenza complessiva non superiore a 60 KW (81,6 CV), o che possano navigare entro le sei miglia dalla costa e nelle acque interne. I quattro istruttori di patente nautica, due del comando di Messina e due del comando di Palermo, hanno seguito e formato 21 unità provenienti dal comando messinese.

Tutti i corsisti, in attuazione quanto previsto dalla Circolare MI.SA. n. 8 del 23/03/2006, hanno superato le prove teoriche e pratiche e sono stati abilitati alla conduzione dei natanti VF avendo appreso le necessarie competenze di cartografia, meteorologia, segnaletica marittima e fluviale, oltre ad avere acquisito la dimestichezza nelle manovre di distacco dalle banchine, navigazione a vista, accosto e ormeggio e nelle manovre di soccorso con la simulazione del recupero di uomo in mare, anche in condizioni meteorologiche avverse. Tutte le prove si sono svolte presso lo specchio d’acqua antistante il porto di Messina. Per le esercitazioni sono stati impiegati i natanti in uso al Corpo Nazionale per il soccorso acquatico. La commissione esaminatrice è stata presieduta dal comandante provinciale.

