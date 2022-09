Messina, venerdì 30 settembre doppio appuntamento con La Luna Obliqua

A meno di due mesi dall’ultimo incontro con il pubblico, “La Luna Obliqua” si prepara alla nuova stagione. In cartellone titoli nuovi e riallestimenti. Musical e teatro di ricerca, varietà e cabaret, ma anche – per la prima volta – un corso dedicato interamente alla prosa e in particolare al teatro comico.

A suggellare l’avvio dei corsi e delle messinscene diretti da Sasà Neri un’intera giornata di condivisione. Venerdì 30 settembre al Teatro Annibale di Messina (piazza Santo Spirito), dopo la mattinata dedicata alla proiezione a ingresso gratuito del film dello spettacolo “Lady Macbeth. Niente è come sembra” (inizio alle ore 10), nel pomeriggio sarà la volta delle audizioni.

Audizioni in contemporanea per tutti i corsi della “Luna Obliqua” e aperte a tutti gli interessati, senza limiti di età.

Le audizioni avranno luogo a partire dalle ore 15:30. Basta presentarsi al Teatro Annibale. Chi vuole “prenotarsi” può comunque mandare un messaggio WhatsApp al recapito 3288237597 scrivendo il proprio nome e cognome, data di nascita e luogo di residenza.

Per accedere alla Scuola di Musical della Compagnia dei Balocchi – che ha in cartellone il debutto dello spettacolo ispirato alla Sirenetta di Andersen e il riallestimento dello spettacolo di chiusura della scorsa stagione, “Mulan” – gli aspiranti performer dovranno presentare un monologo di durata massima di 2 minuti e mezzo, un brano cantato a cappella e un brano cantato su base musicale e una breve coreografia, sempre di durata massima di 2 minuti e mezzo.

A chi ama il teatro di ricerca e vuole entrare a far parte del Centro di drammaturgia EsosTheatre è richiesto che si presenti all’Annibale con la voglia di raccontarsi un po’. L’ensemble degli Esoscheletri tornerà in scena con lo spettacolo a sviluppo partecipato “Lady Macbeth” e ha in agenda il debutto della nuova performance molto liberamente tratta da “Il Drago” di Schwarz.

Coloro che sono interessati alla prosa e sognano di regalare buonumore ai propri spettatori è previsto che presentino un breve monologo a propria scelta oppure un vero e proprio sketch, edito o inedito. I candidati sceglieranno insieme con il regista se seguire il percorso dei Barcollanti, che debutteranno con la rivisitazione di un classico della comicità, “Il delitto è servito”, ispirato al gioco “Cluedo” e al film di Lynn, oppure i lavori della Ladies & Gentlemen Theater Company, che si scommette sui testi di Campanile ma anche su un inedito mini serial di web tv.

