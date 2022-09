Cateno De Luca accetta la sconfitta, alle 19 annuncia una diretta fb

La bolla facebook si è sgonfiata. Cateno De Luca ha perso la corsa alle Regionali, con oltre 15 punti di distacco da Renato Schifani. Non è bastato l’exploit a Messina, dove ha fatto incetta di voti con l’elezione di due assessori in carica al Comune, per attestarsi nelle altre province siciliane. A Palermo e Catania, infatti, De Luca è stato superato anche dal Movimento 5 Stelle.

Debacle in molte province per le sue liste, ad esclusione di Sicilia Vera e di De Luca Sindaco di Sicilia, che da Messina potrebbero portare a Palazzo dei Normanni non solo lo stesso Cateno, ma anche il consigliere Alessandro De Leo, l’ex sindaco di Lipari Marco Giorgianni e la sindacalista Clara Crocè.

