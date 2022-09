La dieta dello sportivo: gli alimenti da preferire a tavola

Non è un segreto che per gli atleti le due cose fondamentali siano l’alimentazione e l’esercizio fisico. Per perdere peso e ottenere prestazioni ottimali sul campo o in pista, è importante che questi due aspetti vadano di pari passo. Per gli atleti, non a caso, l’alimentazione è uno dei fattori più importanti dell’allenamento. Consumando i cibi giusti e bevendo abbastanza liquidi, chiunque può migliorare le proprie prestazioni, ridurre il rischio di infortuni e accelerare i tempi di recupero. Ecco perché oggi vedremo insieme quali sono gli alimenti da preferire a tavola per una dieta da sportivo.

Quali sono gli alimenti più indicati per la dieta di uno sportivo?

Tra le fonti di proteine vi sono il pollo, il manzo, il pesce, le uova e i latticini. Le proteine sono essenziali per la costruzione della massa muscolare, e per la riparazione dei tessuti danneggiati.

Gli atleti hanno bisogno di proteine in abbondanza, ma anche di altri elementi fondamentali come i carboidrati, ovvero la principale fonte di energia per l’organismo umano. Non mancano in lista altri alimenti come i cereali integrali, la frutta e la verdura, preziose fonti di vitamine, sali minerali e proteine vegetali. Tra la frutta troviamo sicuramente la banana, un alimento completo e ottimo per chi pratica lo sport. Come spiega l’approfondimento online dei Fratelli Orsero sulle banane, per citarne uno, questi frutti abbondano di sali minerali come il potassio, indispensabile per il sistema cardiovascolare.

Come anticipato, è importante che gli atleti bevano molta acqua, perché la disidratazione può causare affaticamento e compromettere le prestazioni atletiche, incidendo negativamente sui muscoli.

Due dolci per gli sportivi: barrette energetiche e pancakes di albumi

Oltre agli alimenti citati, ci sono due dolci di cui gli atleti non possono fare a meno: le barrette energetiche e i pancake all’albume d’uovo. Le prime sono ottime per uno spuntino preallenamento, in quanto forniscono all’organismo tutti i nutrienti di cui ha bisogno per andare al massimo dei giri. I pancakes agli albumi, invece, sono perfetti per il post-allenamento, in quanto aiutano l’organismo a riparare i muscoli danneggiati dagli sforzi fisici.

Entrambe le ricette sono semplicissime da preparare, dato che prevedono pochi ingredienti. Le barrette energetiche fatte in casa possono essere preparate usando il riso soffiato e la frutta essiccata. C’è anche chi aggiunge un pizzico di cioccolato, così da ottenere una marcia in più. I pancakes, oltre agli albumi d’uovo, richiedono ingredienti semplici come lo yogurt magro, il miele, l’olio di riso, la farina di riso, la frutta (a scelta) e il bicarbonato. In conclusione, con i consigli di oggi sarà possibile imbastire una dieta perfetta per chi fa sport, e per chi desidera abbracciare un’alimentazione non solo sana, ma ottimale per le proprie condizioni fisiche.

