ClioMakeUp incontra le sue follower a Messina nel suo primo store siciliano. Video

di Marina Galletta ClioMakeUp è arrivata a Messina per l’inaugurazione del suo primo Experience Store in Sicilia, aperto in partnership con OVS. Ad attenderla alle porte del grande magazzino di Piazza Cairoli centinaia di ragazze (ma anche ragazzi) di ogni età appassionati di make-up nonchè followers che la amano e la seguono sin dai suoi esordi.

Clio, per la prima volta in Sicilia dai tempi della sua infanzia dopo il taglio del nastro ha accolto i suoi fans, che hanno potuto scattare foto con lei, farle qualche domanda e ricevere degli omaggi.

Oggi Clio è un’imprenditrice digitale e insieme alla sua famiglia, in particolare insieme a suo marito Claudio Midolo, co-fondatore e direttore tecnico (CTO) di Cliomakeup, e la cognata Elena Midolo, amministratore delegato (CEO) dell’azienda, hanno costruito una realtà che conta più di 100 dipendenti e oltre 10 milioni di fatturato.

Clio ai microfoni di MessinaOra ha svelato tante curiosità su di lei e sul suo brand.

14 anni fa Cliomakeup appariva sui Canali YouTube divenendo – di fatto – la prima content creator italiana a parlare di bellezza e dare consigli alle donne per sentirsi più belle, coccolandosi ma soprattutto accettandosi. Esperta di trucco, ha sempre spinto temi che promuovono la body positivity e con il tempo e con semplicità si è fatta conoscere e amare, riuscendo grazie al supporto dei suoi fans ad espandere trasversalmente i suoi business.

