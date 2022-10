ACR Messina fuori dalla Coppa Italia, contro il Crotone fatale la batteria dei calci di rigore

di Umberto Frassica. Dopo la prima vittoria in campionato, il Messina è tornato subito in campo oggi all’”Enzo Scira” per affrontare il Crotone nel match di Coppa Italia C.

Tempo di turnover per il Messina, Mister Auteri schiera uninedito 3-4-3 e manda in campo: Lewandowski, Berto, Fofana, Iannone, Zuppel, Konate, Ferrini, Angileri, Versienti, Napoletano, Mallamo.

La partita inizia col Crotone che cerca di prendere possesso del gioco ma con poche emozioni.

La prima importante occasione è della formazione calabra al20’, Pannitteri batte Lewandowski e trova il gol del vantaggio calabro, ma il gioco era stato fermato dal direttore di gara per fuorigioco.

Al 25’ anche il Messina si vede annullare un gol per posizione d offside, Berto su schema da calcio di punizione aveva battuto il portiere del Crotone.

Al 29’ arriva il vantaggio siciliano con Berto che dopo una mischia in area si ritrova il pallone sui piedi e senza pensarci due volte calcia e fa 1 a 0 per il Messina.

La reazione del Crotone non tarda ad arrivare e al 36’Bernadotto va vicinissimo al gol del pareggio, ma solo davanti alla porta calcia il pallone addosso all’estremo difensore biancoscudato.

Il Crotone non ci sta e cerca di alzare il ritmo del gioco in cerca del gol del pareggio ma il primo tempo si chiude col Messina in vantaggio.

Il secondo tempo parte col Crotone sempre più pericoloso e al 54’ riesce a trovare il gol del pareggio con Rojas.

La reazione da parte della squadra ospite tarda ad arrivare, solo a 64’ Fiorani, appena entrato in campo, ci prova con un timido tiro che finisce di poco a lato.

Il Crotone al 70’ trova il gol del vantaggio e ribalta il risultato, erroraccio di Konate che perde palla e Panico ne prende il possesso e calcia, sfortunato Lewandowski che in un primo momento para, ma sulla ribattuta si fionda Panettieri che da un passo calcia e segna.

Il Messina nel finale diventa padrone del campo e al 77’, con un diagonale potente e preciso, Konate trova il gol del pareggio.

Il Messina esce così allo scoperto e nei minuti di recupero ha una grossa occasione di trovare il gol vittoria che avrebbe evitato il prolungarsi della partita coi tempi supplementari ma nulla di fatto, si chiudono cosi i tempi regolamentari sul punteggio di 2 a 2.

Nei tempi supplementari entrambe le squadre cercano di farsi male ma la stanchezza si fa sentire in campo e anche i tempi supplementari si chiudono sul punteggio di 2 a 2.

I successivi calci di rigore decretano il risultato finale mandando il Crotone al prossimo turno ed eliminando il Messina dalla Coppa Italia, fatali gli errori dal dischetto di Balde, Fazzi e Fofana.

Nonostante il risultato è da evidenziare la prova dell’ACR che a tratti ha subito l’esperienza del Crotone, ma ha fatto vedere sprazzi di ottimo gioco sfruttando di più le occasioni dai calci piazzati.

Ora testa al campionato dove i siciliani dovranno recuperare punti per scalare la classifica, prossimo appuntamento giorno 8 ottobre alle ore 17:30 in trasferta contro l’Audace Cerignola.

