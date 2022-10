Meter & Miles: grande partecipazione al Maurolico (foto)

di Veronica Pagano – Grande soddisfazione per l’associazione Meter & Miles a conclusione dell’incontro organizzato allo storico liceo ginnasio “F. Maurolico” per celebrare la Giornata nazionale della sindrome di Down, lo scorso venerdì 7 ottobre. Un evento importante per una città colpevole di lasciare ai margini la parte più fragile della popolazione, ormai troppo spesso dimenticata nei piani di azione istituzionale.

Le persone con disabilità non lottano per la normalità, ma per essere sé stessi – ha dichiarato il presidente Saro Visicaro – Come nella normalità troviamo una pluralità di modi di agire, di pensare, di comunicare, di “funzionare”, anche nella disabilità succede la stessa cosa”.

Questa la linea di pensiero emersa dall’incontro, occasione preziosa per riflettere tutti insieme sui temi della disabilità, dell’integrazione e dell’inclusione in un confronto reciproco dove studenti e studentesse hanno preso parte attiva al dibattito con domande e considerazioni personali.

A fare gli onori di casa la dirigente Giovanna De Francesco che ha ricordato l’importanza di parole come inclusione e accoglienza. Gli esperti, l’avv. Ester Isaja e il cardiologo Francesco Certo, si sono soffermati sulla normativa in materia e sugli aspetti clinici della malattia rispondendo alle numerose domande poste dagli studenti. La Giornata è stata arricchita da video testimonianze come quella di Luca Trapanese, dalla lettura di brani e poesie e da esibizioni artistiche dove si è particolarmente distinto il giovane pianista Agatino La Valle, neo studente del Maurolico che ha eseguito in modo magistrale alcuni brani di Ludovico Einaudi.



Vera nota di colore di questa Giornata è sicuramente l’entusiasmo dei ragazzi down della Meter & Miles che, come sempre, ha saputo contagiare tutti i presenti.

