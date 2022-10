Assistenza alla disabilità: Angela Rizzo (cittadinanzattiva) relaziona alla Garante Regionale Carmela Tata, “ecco le problematiche a Messina”

Si è svolto a Palermo un incontro tra la Garante regionale delle persone con disabilità, la neuropsichiatra Carmela Tata, e la messinese Angela Rizzo, responsabile dei servizi sociali di CittadinanzAttiva e in rappresentanza delle associazioni: Nati per la vita; il Volo; Bambini Speciali la garante per le persone con disabilità.

“E’ stato un colloquio proficuo e liberatorio viste le problematiche che insistono nella gestione dei servizi sociali a Messina – dichiara la rappresentante cittadina – Partendo dalla richiesta di incontro con il sindaco di Messina, al mancato coinvolgimento delle associazioni nella progettazione dei piani di zona; all’utilizzo delle somme destinate alla disabilità da parte dell’Europa, del governo e della regione; la poca trasparenza nell’attività della Messina Social City; alle problematica delle persone con la sindrome di Down; alla necessità di avere funzionanti le piscine comunali; alle problematiche che l’ente Locale ha sollevato per il Centro Diurno; la qualità dei servizi che offre la Msc: trasporto; assistenza”. Angela Rizzo ha sottolineato la necessità di essere ascoltati nella qualità di soggetti che conoscono le problematiche delle varie disabilità.

“Abbiamo parlato delle problematiche delle persone con disabilità a scuola, alla necessità di avere personale e regole certe su come devono comportarsi e quali mansioni devono svolgere: Asacom e gli assistenti di igiene e cura. Non è pensabile che hanno accorpato l’assistenza Sada e Sadh a loro dire sono la stessa cosa, ma non è così. L’assenza del progetto individuale; la mancanza di una mappatura dei servizi e le necessità del territorio. Risulta che la Msc assiste a domicilio n. 669 utenti tra anziani e persone con disabilità, mentre all’Asp risultano con disabilità gravissima circa 1.700”.

La dottoressa Tata, ricordando che purtroppo la Garante regionale per la disabilità non ha facoltà sanzionatorie, ha però voluto rassicurare sull’impegno a convocare a breve un tavolo dove inviterà tutti gli attori che a vario titolo hanno competenze sull’argomento, coinvolgendo la Dott.ssa Tiziana De Maria nella qualità di garante per le disabilità del comune di Messina.

“La Dott.ssa Tata – ha concluso Rizzo – intende tranquillizzare le associazioni che al più presto la regione stabilirà i criteri imprescindibili per attuare il “Patto di Cura” e il “Piano personalizzato” che non deve essere calato dall’alto, ma modellato sulla e con la persona con disabilità.”

