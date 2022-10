Torna il Festival degli Aquiloni. Dal 21 al 23 ottobre tutti gli occhi al cielo a Capo Peloro

Tra cielo e mare torna il Festival degli Aquiloni.

Lo aveva fermato il Covid per due anni di fila. Dopo vari rinvii (in ultimo quello dovuto alle improvvise elezioni di settembre), adesso è ufficiale: dal 21 al 23 ottobre riparte il Festival degli Aquiloni di Capo Peloro. Ad annunciarlo sui social la Pro Loco Capo Peloro, promotrice dell’evento. Il festival arriva all’edizione numero 4 ed ha per tema ❝I tre Capi della #Sicilia legati a un unico filo❞, citazione che fa riferimento anche alla collaborazione con l’ideatore del Festival Internazionale degli Aquiloni di San Vito Lo Capo, Ignazio Billera, capitano degli aquilonisti siciliani.

Un programma che si svilupperà in quel di Torre Faro, in una delle spiagge più iconiche della Sicilia (di recente definita da National Geographic la spiaggia con il panorama più bello d’Italia).

Nel corso delle tre giornate a partire da venerdì 21 ottobre (dalle 15 fino alle 21), sabato 22 e domenica 23 (dalle ore 10 alle 20) saranno presenti esibizioni di aquilonisti, laboratori, mostre ed eventi artistici, insieme a cibo e divertimento. Ci sarà anche spazio per amatori e grande attenzione verrà riservata ai più piccoli con la partecipazione delle scuole.

L’evento, che l’ultima volta si era svolto alla fine di aprile 2019, aveva visto un’entusiasta partecipazione da parte della città e non solo. Cambia adesso la stagione, ma è altissima l’aspettativa che tantissimi messinesi e siciliani provenienti da tutta l’isolariempiano la spiaggia di Faro.

Martina Galletta

