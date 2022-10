Immigrazione, Tenda della Pace: “Nessuno di noi può girare la testa dall’altra parte”

di Veronica Pagano – Sabato 15 ottobre, il collettivo messinese di movimenti e associazioni denominato Tenda della Pace è tornato a far sentire la voce di quanti, anche singoli cittadini, sanno bene da che parte stare. E così, mentre nella vicina (e affollata) Piazza Cairoli si svolgeva lo Street Food Fest, dalla chiesa di Santa Maria della Scala di via Ugo Bassi, partiva una passeggiata pacifista lungo le vie cittadine allo scopo di sensibilizzare la cittadinanza sull’imminente scadenza del contestatissimo Memorandum d’intesa tra Italia e Libia, di piddina memoria.

Il prossimo 2 novembre , infatti, è il termine ultimo entro il quale il Governo italiano potrà recedere dallo stesso. Diversamente, la validità del Memorandum sarà rinnovata (per la seconda volta) per ulteriori 3 anni. Dopo la prima mobilitazione tenutasi in Piazza Cairoli il 2 ottobre scorso, è quindi ripresa la “Marcia dei nuovi Desaparecidos”, stavolta in direzione della via Maddalena, passando per via dei Mille e proseguendo per via Tommaso Cannizzaro fino al punto di partenza. Con in mostra le foto dei dispersi in mare, una cinquantina tra donne e uomini di ogni età, religione ed etnia si sono uniti per “far uscire dall’ombra questa strage taciuta”.



Storie e testimonianze: i racconti dei presenti

C'è la testimonianza diretta di Palmira Mancuso (Più Europa) che ricorda, con visibile commozione, l'allegria di uno dei tanti ragazzi soccorsi in mare e che, alla richiesta del perché fosse così felice, le mostrò i segni delle frustate sotto la maglietta: "mi disse che era la quarta volta che tentava di scappare. Aveva solo 16 anni: immaginate quanta vita davanti! Nonostante le frustate subite per la quarta volta, lui era la persona più felice del mondo." Momenti di grande emozione quelli vissuti, a conclusione della marcia, nella Chiesa di S. Maria della Scala dove i partecipanti si sono riuniti per condividere storie vissute in prima persona.

