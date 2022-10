ACR Messina: riunione urgente tra i dirigenti della società

Di Umberto Frassica – Dopo le 7 sconfitte in campionato e solo 4 punti racimolati in 9 partite, la società ha diramato nel pomeriggio odierno un comunicato nel quale il presidente Pietro Sciotto ha dato mandato al direttore sportivo Marcello Pitino di individuare dei rinforzi fondamentali alla rosa per superare il momento negativo.

“Non ci risparmieremo – ha dichiarato il Patron Sciotto – per risollevare la situazione di classifica e mantenere quello che è sempre stato l’obiettivo minimo stagionale della permanenza in LegaPro e del risanamento e rafforzamento della società”.

Aria di bufera quindi in società con i tifosi che sulle pagine social esprimono la loro indignazione per la situazione attuale. Tra questi il consigliere Dario Carbone che, dopo esser stato il promotore nel periodo estivo della campagna di crowdfunding, nella giornata di ieri con un post su facebook ha sollecitato la società a fare di più: “Ma cosa abbiamo fatto di male per meritarci questo, noi Messinesi? Cosa dobbiamo fare oltre al metterci faccia, impegno, sudore, tempo, budella ntrusciate? Abbiate rispetto per la nostra storia, per i nostri colori, per la nostra maglia! ACR Messina ricordatevi che il Messina siamo noi!”.

Patron Sciotto nel mese di settembre aveva dichiarato come la panchina di mister Auteri non fosse in bilico e ci fosse piena fiducia da parte della società ma, dopo i pessimi risultati, attendiamo ulteriori notizie se sarà confermata la fiducia e chi saranno i rinforzi da innestare in rosa.

