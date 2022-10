Tennis, serie A1 a squadre: il Ct Vela comincia domenica sui campi di Prato

Il Ct Vela comincerà da Prato, domenica prossima, la sua quinta partecipazione consecutiva al campionato a squadre di tennis di serie A1. Il circolo presieduto da Antonio Barbera è stato inserito nel girone A, insieme con Prato, Park Genova e Sassuolo. Un girone di ferro, insomma, con team forti e ambiziosi.

Domenica, alle 10, l’esordio per i peloritani contro una neo promossa, il Tc Prato, già avversaria, in passato, del Ct Vela. La formazione del coach Ciccio Caputo e del vice Gianluca Naso (che fa parte anche del gruppo squadra) si troverà di fronte una squadra che vanta, in organico, gli stranieri Filip Horansky (tennista slovacco numero 334 del mondo) e Matteo Martineau (francese, numero 489, neo acquisto dei toscani), mentre i «vivai» sono Niccolò Barone, Federico Iannaccone e Davide Innocenti. Tesserato con i padroni di casa anche Nicolas Parizzia (attualmente numero 830 Atp). Con il Tc Prato si sarà pure il giovane messinese Fabrizio Andaloro.

Il Ct Vela si dovrebbe presentare, sulla terra rossa toscana, con l’argentino Marco Trungelliti (numero 230 del ranking Atp), Julian Ocleppo, Gianluca Naso e i «vivai» Fausto e Giorgio Tabacco.

«Siamo pronti per questa nuova avventura in A1 – ha detto il ds del Ct Vela, Salvi Contino -. Siamo consapevoli delle difficoltà di un girone molto competitivo e, allo stesso tempo, molto stimolante. Credo molto nella forza del nostro gruppo, da sempre la nostra arma in più. Giocheremo domenica contro Prato che, in passato, abbiamo affrontato due volte e sarà già un test probante. Oltre Prato, nel nostro raggruppamento ci sono Sassuolo che, in casa, gioca su campi molto veloci e sarà, dunque, un avversario ostico e il Park Genova che non ha bisogno di alcuna presentazione».

Primo impegno casalingo, per i vice campioni d’Italia, domenica 30 ottobre, a partire dalle 10, contro il Park Genova.

