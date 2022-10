Dighe, oltre un milione di euro per l’adeguamento di tre invasi siciliani

In particolare, nella diga Olivo, in contrada Gritti a Piazza Armerina, verranno eseguiti lavori su distribuzione esterna, cabina elettrica, due gruppi elettrogeni, cunicoli di drenaggio, vasche di sollevamento. Nella diga Sciaguana, nell’omonima contrada ad Agira, si interverrà, fra l’altro, su distribuzione esterna, cabina elettrica e gruppo elettrogeno (con passaggio in bassa tensione) e cunicoli di drenaggio. Nella diga Nicoletti, in contrada Nicoletti Serra a Leonforte, si interverrà anche su distribuzione esterna, cabina elettrica e gruppo elettrogeno, sugli impianti di vari uffici e sui cunicoli di drenaggio.