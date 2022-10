Halloween, domenica festa alla villa Mazzini organizzata dalla IV Municipalità: sui bagni “mistero”

Domenica 30 ottobre alle 10 la festa a tema Halloween che la IV Municipalità ha organizzato alla villa Mazzini, con un cartellone di eventi composto da artisti locali e che hanno deciso di animare la mattinata per i bambini a titolo completamente gratuito. L’obiettivo è arricchire il programma delle attività che l’amministrazione comunale aveva già previsto a villa Dante organizzando un momento di svago a scopo sociale.

Nel programma è previsto uno spettacolo teatrale a cura della compagnia “Periferie Artistiche – spettacoli a Messina”, e delle passeggiate propedeutiche e ludiche sui pony della “Happy Hippy Family Mater Vitae Country Club (Hippy e Pierino)”, con spettacoli di Acroyoga e discipline olistiche a cura della “Polisportiva A.D. Mater Viatae”. Ancora ci sarà un’area per il “Truccabambini mostruoso” e, infine, balli e musiche a service a cura della maestra Bonanno Giusy. Il tutto in un’atmosfera tipica di Halloween: la villa sarà allestita con zucche, ragnatele e gadget vari per animare il polmone verde di Messina. Inoltre, ai bambini verranno offerti dei dolci durante la mattinata.

Un problema era stato sollevato per la questione bagni, in particolare all’interno del Consiglio di quartiere stesso: «Noi abbiamo fatto la richiesta per collocare dei bagni chimici o per aprire i bagni dell’acquario – ha spiegato Debora Buda – Purtroppo però, ad oggi i bagni della villa sono chiusi in quanto devono essere ristrutturati. Abbiamo ritenuto comunque importante svolgere la manifestazione, che si terrà in un paio di ore, dato anche che la villa sarà aperta in ogni caso, quindi a prescindere dalla presenza di questa attività che noi stiamo organizzando. Al momento stiamo aspettando una risposta dal dipartimento competente per sapere se sia possibile o meno aprire alcuni di questi bagni, compatibilmente alle agibilità, o se sia possibile collocare dei bagni, di cui almeno uno per i disabili».

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it