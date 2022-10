Villa Mazzini: Halloween sì, ma senza pipì!

La IV Municipalità si è fatta promotrice di un’iniziativa ludico-ricreativa, destinata ai più piccoli, da realizzare, all’interno della Villa Mazzini, in occasione della prossima festa di Halloween.

La III Commissione, presieduta dalla consigliera Costanzo, ha votato, all’unanimità, una proposta di delibera che, in relazione a tale iniziativa, sollecita l’amministrazione comunale ad installare nell’area i bagni chimici, assolutamente necessari, posto che i servizi igienici della struttura sono attualmente chiusi al pubblico.

La maggioranza dei consiglieri, tuttavia, si è mostrata, nella successiva seduta del Consiglio, di diverso avviso, sicché la presenza dei bagni chimici – che la III Commissione aveva considerato condizione indispensabile per la realizzazione della festa – è stata eliminata dalla delibera, con il rammarico dei consiglieri Costanzo e Coletta.

“Ritengo inammissibile – dichiara la consigliera Costanzo – ipotizzare una festa per bambini che non preveda la possibilità, per i piccoli ed i loro accompagnatori, di utilizzare i servizi igienici, stante la persistente indisponibilità di quelli esistenti, sulla cui riapertura non è dato fare previsioni. L’occasione sarebbe stata propizia per porre rimedio ad una mancanza già evidenziata in altre occasioni, con grave disagio arrecato ai fruitori della Villa, specie anziani e piccini, ma così non è stato.”

Il consigliere Coletta rileva con sconcerto come la ristrutturazione dei bagni pubblici non sia stata prevista nei lavori di messa in sicurezza della villa per cui, dopo nove mesi di chiusura, i servizi igienici continuano ad essere inutilizzabili.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it